Zebari: İran yalan söylüyor!

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Irak eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, İran’ın Erbil’e yönelik füze saldırısının ardından söyleminin değiştiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Irak eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, İran'ın Erbil bombalamasına ilişkin anlatısının değişmeye başladığını söyledi.

Zebari, “Erbil'de sivillerin bombalanmasının ardından Kudüs Gücü'nün iki komutanının Suriye'de öldürülmesine tepki olarak Erbil'de bir Mossad merkezini hedef aldıklarını söylediler ve yalan söylediler” dedi.

Deneyimli Kürt siyasetçi Zebari İran’ın daha sonra iddiasını değiştirdiğini kaydederek, “Sonra hikayeyi 14 Şubat'ta Erbil'den Kirmanşah'ta Devrim Muhafızları'nın karargahını hedef alan saldırıya karşılık şekilde değiştirdiler! Yine yalan söylediler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi’nin “Erbil'e yapılan saldırı Irak hükümetine, Irak’ın egemenliğine değil, İsrail casus üssüne yönelikti” sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Zebari, “Sayın Büyükelçi bir diplomasi ve uluslararası hukuk kursuna gitmeli. İyi komşuluk ilişkileri ve ülkeler arasındaki ortak prensiplere saygıyı öğrenmeli” dedi.

Zebari sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tavrınız İsrail ile Suriye, Lübnan ve yaralı Gazze’de yüzleşmek yerine Irak’ı tasfiye hesaplarına katmanın başlangıcı mıdır? Bu baş aşağı mantıkla yaptığın açıklamalar akıllıca olmaz İran-Irak ilişkileri, tarihi Kürt-İran ilişkileri uzmanı sayın İrec Mescidi!”