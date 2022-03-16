Politika

Ukrayna: Rusya gücünün yüzde 40’ını kaybetti

Ukrayna, ülkeye saldırı yapan Rusya silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
tank
tank
dünya Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile yaşanan savaşa ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv