Ukrayna: Rusya gücünün yüzde 40’ını kaybetti

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile yaşanan savaşa ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.