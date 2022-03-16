Politika

ABD Senatosu’ndan Putin’e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıya onay

ABD Senatoasu, Rusya Devlet Başkanı Putin’e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıya onayladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya ABD Senatosu Vladimir Putin Tasarı onay Savaş suçu

HABER MERKEZİ

ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasını öngörüyor.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in öncülüğünde 20'den fazla senatörün imzasıyla Senato Genel Kuruluna getirilen tasarı, Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlamasıyla dikkati çekti.

Genel Kuruldaki sözlü oylamayla kabul edilen ve bağlayıcılığı olmayan karar tasarısında, Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri saldırılar düzenleyen Rus ordusunun savaş suçu işlediği ve bunları uluslararası kurumların soruşturması gerektiği ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya karşı birlikte hareket eden Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tasarıya tam destek verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD yerel saatiyle çarşamba sabahı 09:00'da (Erbil saatiyle 16:00) ortak oturumda Kongre üyelerine hitap etmesi bekleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv