Başbakan: Halepçe’nin Kürdistanlıların kalbinde ve zihninde önemli bir yeri var

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Baas rejimi tarafından gerçekleştirilen Halepçe Katliamı’nın 34’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, katliam şehitlerini saygıyla andı.

Halepçe’nin önemli bir aydınlanma merkezi ve birçok şair, yazar, bilim insanı ile ünlü ismin yurdu olduğunu ifade eden Başbakan, bu kentin Kürdistanlıların kalbinde ve zihninde önemli bir yeri olduğunu, Kürdistan halkının, meşru haklarına ulaşma yolunda verdiği bedellerin en belirgin sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Başbakan, Irak hükümetinin, Halepçe Katliamı ile Kürdistan halkına karşı işlenen tüm soykırımların şehit ailelerine, yaralılarına ve zarar görenlerine tazminat ödenmesi konusundaki ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini yineledi.

Anayasanın 132’nci maddesine göre Halepçe halkına tazminat ödenmesi, verdikleri kurbanlar ve mücadelelerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Mesrur Barzani, kente hak ettiği hizmetin sunulmasının önemine işaret etti.

Başbakan, Halepçe’nin yıllar önce Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından vilayet statüsüne alındığını ancak federal hükümetin vilayet muamelesi yapmadığını, bunun da sorunlara yol açtığını, yetkililerden bir an önce işlemlerin tamamlanarak daha fazla ihmalkarlığa devam edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin de Halepçe’nin vilayet statüsünün gerektirdiği kurumsallığı da sağlayacağını kaydetti.

Başbakan Mesrur Barzani mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti kendini Halepçe şehitleri ile tüm Kürdistan şehitlerine karşı borçlu görmektedir. Hükümetin öncelikli görevi Halepçe’ye ve sevgili sakinlerine layık oldukları hizmeti sunmaktır.

Dualarımız Halepçe şehitleri ve tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına…”