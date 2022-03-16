Kürdistan’ın kanayan yarası: Halepçe…

HALEPÇE (K24)

16 Mart 1988’de, Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas rejimi tarafından Halepçe’ye kimyasal silahlarla saldırı düzenlendi. Katliamda 5 binden fazla sivil şehit düştü, 10 bini aşkın sivil de yaralandı.

Katliamdan yaralı halde kurtulabilen çok sayıda vatandaş halen farklı tedaviler görüyor.

7 Mart 2019’da kimyasal katliamda zarar görenlerin tedavisine özel bir hastane açıldı ancak tedavi gören tüm kişiler için gerekli ekipman ve ilaç yok. Birçok kişi mecburen Kürdistan’ın farklı kentlerinde ya da yurtdışında tedavi görmek zorunda kalıyor.

K24’ün edindiği bilgiye göre halen 400 kişi kimyasal silahların bıraktığı etki nedeniyle tedavi görüyor.

13 Mart 2004’te Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Halepçe’nin daha fazla hizmet alabilmesi için vilayet olmasına karar verdi ve kent ilçe statüsünden vilayet statüsüne geçti.

Bugün de Bakanlar Kurulu’nun haftalık olağan toplantısında Halepçe’nin durumu ele alınacak.

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Halepçe’ye daha fazla hizmet sunulmasının gündemde olduğunu ifade etti.