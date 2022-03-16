Politika

Rusya yine Kiev'i vurdu: 2 yaralı

Rus güçlerinin saldırısında başkent Kiev'de bir binaya şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
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dünya Rusya Ukrayna Kiev saldırı

HABER MERKEZİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 21'inci gününe girdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Kiev merkezde 12 katlı bir apartmana şarapnel parçaları isabet etti.

Şarapnel parçaları nedeniyle binada yangın çıkarken, yakındaki bir binada da hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri binada çıkan yangını söndürdü, ikisi yaralı olmak üzere 37 apartman sakini de tahliye edildi.

Rus güçleri, son günlerde başkent Kiev'e yönelik saldırılarını artırdı.

Pazartesi ve dün düzenlenen ve daha çok sivillere ait yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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