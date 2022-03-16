Politika

Başkan Barzani: Kürdistan halkının iradesi kimyasal silahlardan daha güçlüdür

Başkan Barzani, Halepçe Katliamı’yla ilgili mesajında, Kürdistan halkının özgürlük talebine vurgu yaptı.
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kürdistan Mesud Barzani Halepçe Katliamı Kürdistan

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Halepçe Katliamı’nın 34’üncü yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

“Düşman Halepçe’ye kimyasal bombardıman düzenledi ancak Kürdistan halkının özgürlük talebi hep canlı kaldı” diyen Başkan Barzani, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Halepçe’nin şehit edilmesinin 34’üncü yıldönümünde, Kürdistan halkının iradesinin, kimyasal silahlar, savaş uçakları ve füzelerden daha güçlü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”

16 Mart 1988’de Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas rejimi tarafından Halepçe’ye düzenlenen kimyasal saldırıda 5 binden fazla masum sivil şehit düşerken, 10 binden fazla sivil de yaralandı.

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