Türkiye Barolar Birliği’nden Halepçe mesajı: Bir utanç sayfası

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Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Halepçe Katliamı’nda yaşamını yitirenleri rahmet ve saygıyla anıyoruz” denildi.

TBB’nin mesajının devamında şu ifadeler yer aldı:

Çoğu kadın ve çocuk binlerce insanın ölümüne, on binlercesinin yaralanmasına ve hastalanmasına yol açarak insanlık tarihine bir utanç sayfası olarak geçen Halepçe Katliamının 34. yılında, saldırıda yaşamını yitirenleri saygı ve rahmetle anıyoruz.

Bütün insan hakkı ihlallerine karşı hukukun üstünlüğü, insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkını savunmaya devam edeceğiz.”