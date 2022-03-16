Neçirvan Barzani: Halepçe sonsuza kadar zulmün bir sembolü olarak kalacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Halepçe Katliamı’nın 34’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, katliam şehitlerini saygıyla andı.

Halepçe Katliamı’nı “tarihin en korkakça suçlarından biri” olarak niteleyen Neçirvan Barzani, “Bugün 16 Mart. Dönemin Irak yönetimi tarafından işlenen tarihin en korkakça suçlarından biri olan Halepçe Katliamı'ndaki 5 binden fazla şehidin anısı önünde büyük bir saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Halepçe Katliamı, sonsuza kadar yaşam, özgürlük ve adalet isteyen bir millete zulmün ve kurban edilişinin sembolü olarak kalacaktır” diyen Neçirvan Barzani, söz konusu suçun, tarih ve medeniyetin inşasında önemli rolü olan bir millete karşı işlendiğini vurguladı.

Halepçe kimyasal bombardımanının Kürdistan halkının çelikten iradesini kırmaya çalışan beyhude bir çaba olduğunu belirten Neçirvan Barzani, “Ancak Kürdistan halkı her zaman olduğu gibi, iradesi ve yaşam mücadelesiyle onların bu hayalini yerle yeksan ederek, yaşam, özgürlük ve onur yolunda yürümeye devam etti” dedi.

Halepçe’ye her alanda daha fazla hizmet edilmesi gerektiğinin altını çizen Neçirvan Barzani, Irak devletinin sorumluluklarını yerine getirerek, şehit ailelerinin ve yaşayan kurbanların maddi-manevi tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Neçirvan Barzani, başka yerlerde benzer suçların işlenmemesi çaba harcanması gerektiğini kaydetti.

Neçirvan Barzani, mesajının sonunda Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi taraflara Kürdistan halkının anayasal haklarının korunması için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.