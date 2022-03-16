Ukrayna: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-16 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 800 asker öldü, Ruslara ait 84 uçak, 108 helikopter, 430 tank, 1375 zırhlı araç, 190 top, 70 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 819 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 10 İHA da kaybetti.

“RUSYA GÜCÜNÜN YÜZDE 40’INI KAYBETTİ”

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan başka bir açıklamada ise ülkeye saldırı yapan Rusya silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiği belirtildi.

Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.