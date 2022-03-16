Lavrov: Ukrayna ile anlaşma umudu var

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelere dair açıklamada bulundu.

Rus müzakere heyetinin değerlendirmelerine dikkat çeken Sergey Lavrov, "(Rus heyet) Ortada duran nedenlerden ötürü müzakerelerin kolay olmadığını söylüyorlar. Ancak yine de, bir anlaşmaya varma konusunda bazı umutlar var" ifadesini kullandı.

Lavrov, Rusya ve Ukrayna'nın müzakerecilerinin sorunları "gereksiz zorlama yapılmadan" ve sakince tartışabilmelerine izin verilmesi gerektiğini belirterek, "Rusya, Ukrayna ile gelecekte temasa hazır ancak böyle bir diyolağa ek nelerin katılabileceğinin hesaplanması lazım" dedi.

Rus Bakan, Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünün Rusya'nın güvenlik garantileriyle bağlantılı olarak müzakerelerde ciddi bir şekilde tartışıldığını da dile getirdi.

Lavrov ayrıca, "Bugünkü krizin nedenlerini anlayan, yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin ara buluculuk tekliflerini olumlu karşılıyoruz. Bu ülkeler arasında İsrail, Türkiye de var" diye konuştu.