Politika

Irak Başbakanı Kazimi: Halepçe canlı bir belgedir

Irak Başbakanı Kazimi, Halepçe Katliamı şehitlerini andı.
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Kazimi 2020 yılında Halepçe'ye ziyarette bulunmuştu
Kazimi 2020 yılında Halepçe'ye ziyarette bulunmuştu
Irak Mustafa Kazimi Irak Halepçe Katliamı

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Twitter hesabından Kürtçe ve Arapça yaptığı paylaşımla Halepçe Katliamı şehitlerini andı.

Kazimi mesajında, “Zulmün şehidi Halepçe, halkımızın adalet değerleri, Iraklıların kardeşlik ve birliği yolundaki mücadelesinin canlı bir belgesidir” ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı, kurbanlara bir saygı ifadesi olarak Halepçe’nin vilayet statüsüne kavuşması için gerekli çalışmayı yapacaklarını vurguladı.

Kazimi 2020 yılında Kürdistan Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Halepçe’ye giderek şehitler anıtına çelenk bırakmıştı.

34 yıl önce bugün, Baas rejimi tarafından Kürdistan’ın Halepçe kenti kimyasal bombalarla vuruldu. Kimyasal saldırı neticesinde 5 binden fazla sivil şehit düştü, 10 binden fazla sivil de yaralandı.

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