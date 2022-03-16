Politika

Ukrayna: Rus güçleri Mariupol'da 400 sivili rehin tutuyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, Rus güçlerin Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tuttuğunu duyurdu.
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dünya Ukrayna Rusya Mariupol kenti siviller rehin

HABER MERKEZİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus güçlerin dün ele geçirdikleri şehir hastanesinden etrafa ateş açtığını belirtti.

Rusların ateş açarak, kenti terk etmek isteyen sivillere tehdit oluşturduğunu ifade eden Vereşuk, "Hastanede aralarında sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 400 sivil rehin tutuluyor" bilgisini paylaştı.

Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

KHARKIV’DE EN AZ 500 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından Ukrayna’nın Kharkiv bölgesine düzenlenen saldırılarda en az 500 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rus birliklerinin binalara düzenlediği saldırıların ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kharkiv’de enkaz altında kalan toplam 189 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

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