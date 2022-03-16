Politika

Rusya: Müzakerelerde ilerleme var, İsveç modeli teklifi var

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerde bazı konularda ilerlemelerin kaydedildiğini, Ukrayna’nın tarafsız ve silahlardan arındırılmış Avusturya ve İsveç modelini teklif ettiğini bildirdi.
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Rusya - Ukrayna müzakereleri
Rusya - Ukrayna müzakereleri
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HABER MERKEZİ

Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Geceleri, müzakerelere teknik ara veriliyor ve hukukçular devreye giriyor. Elbette, bu zor bir iş" şeklinde konuştu.

Medinskiy, iki tarafın da pozisyonlarının belirli ve net olduğuna dikkati çekerek, "Bazı yaklaşımlarda ilerleme var, ancak bu hepsi için geçerli değil" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın 1991'de tarafsız olma şartıyla eski Sovyetler Birliği'nden ayrıldığını anımsatan Medinskiy, söz konusu şartın Ukrayna Devlet Egemenliği Beyannamesi'nde yer aldığına dikkati çekti.

Medinskiy, şunları kaydetti:

"Müzakerelerdeki konular biliniyor. Bunların arasında, Ukrayna'nın tarafsız olma statüsünün korunması ve geliştirilmesi, silahlardan arındırılmasıdır. Ukrayna ordusunun büyüklüğü ile ilgili bazı konular üzerinde istişare ediliyor. Ukrayna, tarafsız ve silahlardan arındırılmış Avusturya ve İsveç modelini teklif ediyor, ancak aynı zamanda ordu ve askeri donanmaya sahip olan bir devlet olmak istiyor."

Medinskiy, tüm bu konuların Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları düzeyinde de istişare edildiğini aktardı.

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