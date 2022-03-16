Politika

Zelenskiy: Ukrayna’ya bakarken 11 Eylül’ü hatırlayın

Zelenskiy, "Ukrayna’yı değerlendirirken Pearl Harbor saldırısını, 11 Eylül saldırılarını hatırlayın" dedi.
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dünya Ukrayna Volodimir Zelenskiy ABD Kongresi Rusya 11 Eylül saldırısı S-300

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çevrimiçi oturumda bağlandığı ABD Kongresine savaşla ilgili son durumu ve savunma noktasındaki taleplerini anlattı.

Kongre üyelerinin konuşma başında ve sonunda ayakta alkışladığı Zelenskiy, ülkesinin tarihinin en zor döneminden geçtiğini vurgulayarak Rusya'nın saldırıları karşısında tüm özgür dünyanın ve özellikle ABD yönetiminin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Şu anda ülkemizin kaderi tayin ediliyor, vatandaşlarımızın özgür olup olmayacağı ve demokrasiyi koruyup koruyamayacağımız tayin ediliyor" diyen Zelenskiy, verdikleri savaşın sadece Ukrayna değil demokratik değerlere inanan tüm toplumlar adına verilmiş bir savaş olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kongre üyelerine Pearl Harbor ve 11 Eylül saldırılarını hatırlatan Zelenskiy, bu saldırılarda sadece Amerikalıların değil, aynı zamanda Amerikan değerlerinin de saldırıya uğradığını, şu an Ukrayna'ya aynı şeylerin olduğunu kaydetti.

"UÇUŞA YASAK BÖLGE İSTEĞİ ÇOK MU FAZLA?"

Rusya'nın ülkesine binlerce füze fırlattığını ve Ukrayna'da Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediği bir "teröre" neden olduğunu söyleyen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların hayatlarını kurtarmak için Ukrayna üzerinde bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istemek çok mu fazla? Rusya'nın ülkemizi terörize etmemesi için insani bir uçuşa yasak bölge istemek çok mu fazla? Eğer bunun çok fazla olduğunu düşünüyorsanız size bir alternatif sunuyoruz ve S-300 ya da benzeri savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz."

Zelenskiy, "Ülkemiz için bugünler en karanlık zamanlar, Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli" ifadesini kullandı.

 

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