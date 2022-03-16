Politika

Putin’den Ukrayna’yla ilgili yeni açıklama

Putin, "Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir" ifadelerini kullandı.
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dünya Rusya Vladimir Putin Ukrayna Yaptırımlar

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya yönelik saldırıyla ilgili son gelişmelere ve uygulanan yaptırımlara ilişkin konuştu.

Askeri operasyon dışında seçeneklerinin kalmadığını savunan Putin, "Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi" dedi.

"BATI RUSYA'YI PARÇALAMAYA ÇALIŞIYOR"

“Harekatın planlandığı gibi gittiğini” belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'nın ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız, Ukrayna'nın ülkemize karşı saldırılar için bir kale haline gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev'i kan dökmeye itiyor. Batı Rusya'yı parçalamaya çalışıyor fakat başarılı olamayacak. Batı bir yalanlar imparatorluğu. Batı, Rusya'daki sivilleri provoke etmeye çalışıyor. Tüm gezegen, Batı'nın hırsının bedelini ödüyor. Batı'nın problemleri artmaya devam edecek. Ekonomik yaptırımlar Batı ülkeleri üzerinde olumsuz sonuçlara yol açtı. Batı, enerji maliyeti artışı ile karşı karşıya. Fakir ülkelerde açlıktan ölecek olan milyonların hesabını kim verecek?"

"BATI YÜKSEK ENRJİ MALİYETLERİYLE KARŞI KAŞIYA"

Putin yaptırımların tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdiğini, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacağını ve Batı'nın yüksek enerji maliyet artışıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

"KISITLAMALAR HER SENARYODA UYGULANACAKTI"

Öte yandan Putin yaptırımlara rağmen Rusya'da faaliyetlerini sürdüren firmalara teşekkür ederek, "ABD'den baskı olmasına rağmen ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere teşekkür ederim. Rusya'ya karşı kampanyaya katılanlara da şunu vurgulamak istiyorum: Kısıtlamalar her senaryoda zaten uygulanacaktı. Operasyonumuz Batı için bir sebepti, bahaneydi. Kırım'daki referandumdan sonra da aynısı yaşandı. Kırım halkı özgür iradeleri ile ana vatanlarına katılmak istediklerinde de aynısı oldu" diye konuştu.

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