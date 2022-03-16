Politika

Johnson: Ukrayna yakın zamanda NATO’ya üye olmayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’nın yakın zamanda NATO’ya girmesinin mümkün olmadığını söyledi.
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dünya Boris Johnson İngiltere Abu Dabi NATO Ukrayna Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la görüştü.

Johnson, buradaki basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin NATO’yla ilgili ifadelerine değindi.

Johnson, Abu Dabi’deki açıklamasında Zelenskiy ile tekrar konuştuğunu ve onun NATO’yla ilgili mevcut durumu anlayışla karşıladığını dile getirdi.

Ayrıca Johnson, en önemli şeyin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Ukrayna’daki tamamen barbarca saldırısını durdurması” ve başarıya ulaşmaması olduğunu ekledi.

Zelenskiy, dün Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağını fark etmenin önemini ifade etmiş, “Yıllardır açık kapılardan bahsedildi ama şimdi o kapılardan içeri giremediğimiz söyleniyor” demişti.

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