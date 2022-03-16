Johnson: Ukrayna yakın zamanda NATO’ya üye olmayacak

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la görüştü.

Johnson, buradaki basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin NATO’yla ilgili ifadelerine değindi.

Johnson, Abu Dabi’deki açıklamasında Zelenskiy ile tekrar konuştuğunu ve onun NATO’yla ilgili mevcut durumu anlayışla karşıladığını dile getirdi.

Ayrıca Johnson, en önemli şeyin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Ukrayna’daki tamamen barbarca saldırısını durdurması” ve başarıya ulaşmaması olduğunu ekledi.

Zelenskiy, dün Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağını fark etmenin önemini ifade etmiş, “Yıllardır açık kapılardan bahsedildi ama şimdi o kapılardan içeri giremediğimiz söyleniyor” demişti.