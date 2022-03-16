Kremlin: Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir anlaşma paketini açıklamak için erken

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Peskov, gazetecilerin, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusunu cevapladı.

Peskov, “Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini belirtti. ​​​​​​​

LAVROV: UKRAYNA İLE ANLAŞMA UMUDU VAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna ile yürütülen müzakerelere dair yaptığı açıklamada, “(Rus heyet) Ortada duran nedenlerden ötürü müzakerelerin kolay olmadığını söylüyorlar. Ancak yine de bir anlaşmaya varma konusunda bazı umutlar var” dedi.

Lavrov, Rusya ve Ukrayna'nın müzakerecilerinin sorunları "gereksiz zorlama yapılmadan" ve sakince tartışabilmelerine izin verilmesi gerektiğini belirterek, "Rusya, Ukrayna ile gelecekte temasa hazır ancak böyle bir diyaloğa ek nelerin katılabileceğinin hesaplanması lazım" dedi.

Rus Bakan, Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünün Rusya'nın güvenlik garantileriyle bağlantılı olarak müzakerelerde ciddi bir şekilde tartışıldığını da dile getirdi.

Lavrov ayrıca, "Bugünkü krizin nedenlerini anlayan, yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin ara buluculuk tekliflerini olumlu karşılıyoruz. Bu ülkeler arasında İsrail, Türkiye de var" diye konuştu.