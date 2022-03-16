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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya destek paketini açıkladı. Biden, "Dünya Putin'e karşı birleşti, çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

ABD Başkanı Biden basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin artarak devam edeceğini söyleyen Biden, Ukrayna'ya uçaksavar desteği vereceklerini ve bu yolla Ukrayna'nın hava sahasını koruyacağını ifade etti.

ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya Putin'e karşı birleşti. Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisine zarar verecek. Cumartesi günü yönetimim 200 milyon dolarlık ek bir destek paketi onayladı. ABD yeni güvenlik desteğini 1 milyar dolara çıkarıyor.

Yeni destek paketi içerisinde aynı zamanda 9 bin yeni sistem de olacak. Aynı zamanda çeşitli silahlar, küçük silahlar, 20 milyon kurşun gibi malzemeler de olacak. Uçaksavar desteğiyle de Ukrayna hava sahasını koruyacak

Bu daha önce görülmemiş bir destek. İnsani yardım uygulamasına da devam edeceğiz. 300 milyon dolarlık insani yardım da sağlıyoruz. Biz de Ukrayna ekonomisini doğrudan finansal destekle destekleyeceğiz. Amerikan halkı destek konusunda da sağlam duracaktır. ABD özgürlük güçlerini desteklemeye de devam edecektir. Ancak şunu da söylemem gerekiyor: Bu uzun ve zor bir mücadele olabilir."

BİDEN: PUTİN BİR SAVAŞ SUÇLUSU

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu" ifadesini kullandı.

Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır" yanıtını vererek salondan ayrıldı.

Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu" dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biden kalbinden geçenleri ve televizyonda gördüklerimizi konuşuyordu. Yabancı bir ülkeyi işgali sırasında zalim bir diktatörün barbarca eylemlerini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü hukuki bir süreç var ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz" diye konuştu.