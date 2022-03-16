Covid-19: Türkiye’de 118 kişi daha hayatını kaybetti

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük yeni tip coronavirüs (Covid-19) verilerini paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 324 bin 58 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 364 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,25, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,03 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 336 bin 317 doza yükseldi.