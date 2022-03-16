Bakanlar Kurulu Erbil saldırısını görüştü

Erbil (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Erbil’i hedef alan füze saldırısını sert bir şekilde kınayarak, doğruların ortaya çıkarılması için uluslararası bir heyet kurulması çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Erbil’i hedef alan saldırının Kürdistan Bölgesi güvenlik ve yaşamının yanı sıra Irak’ın egemenliğini hedef aldığı belirtilirken, Irak ve uluslararası toplumun bu tür saldırıların önüne geçmesi gerektiği ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi’ne yönelik ithamlarının hiçbir temelinin olmadığının kaydedildiği toplantıda, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, İran, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nden uluslararası bir heyetin oluşturulup saldırıyı araştırması çağrısında bulunuldu.

Halepçe Katliamı’nın 34’üncü yıldönümünün anıldığı toplantıda, Halepçe’ye hizmet etmenin hükümetin öncelikli görevleri arasında olduğu vurgulandı.

Irak hükümetinin Halepçe şehitlerinin yakınları ve yaralılar için tazminat ödemesinin ahlaki ve anayasal bir görev olduğunun kaydedildiği toplantıda, tazminatın anayasanın 132’nci maddesi çerçevesinde ödenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.