Politika

Erdoğan ve Zelenskiy görüştü: ‘Süratle kalıcı ateşkes sağlanmalı'

Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını söyledi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
türkiye

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındığı kaydedildi.

Erdoğan, Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.

Ayrıca Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.

Yenilenecek…

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