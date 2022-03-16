ABD’nin Erbil Başkonsolosu: Halepçe Katliamı bir daha yaşanmayacak
ERBİL (K24)
ABD’nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, kimyasal silahla saldırıya uğrayan Halepçe’nin bir daha tekrarlanmayacağını vurguladı.
Başkent Erbil’de Halepçe Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılan ABD’nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, ABD yönetiminin temsilcilerinin katliamın kurbanlarının yakınlarıyla anma törenine katıldığını belirtti.
Katliamın kurbanlarını saygıyla andıklarını kaydeden Palladino, Halepçe Katliamı’ndan kurtulanları da desteklediklerini bildirdi.
Palladino, 34 yıl önce yaşanan katliamın tekrar yaşanmamasına bağlı olduklarını ifade etti.