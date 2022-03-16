Başbakan ve İngiliz bakan Erbil saldırısını görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere'nin Asya ve Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Amanda Milling ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde İngiltere'nin Asya ve Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Amanda Milling’den telefonun geldiği ve Erbil’i hedef alan füze saldırısının görüşüldüğü bildirildi.

Saldırının Irak’ın egemenliğinin açık ihlali olduğunun kaydedildiği görüşmede Başbakan, Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetinin saldırının ardından ortaya atılan ithamların gerçekliğinin ortaya çıkarılması için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

İthamları reddettiklerini vurgulayan Başbakan, İngiltere’nin bu konuda Erbil ve Bağdat’a destek olmasını istedi.

İngiliz bakan ise, ülkesinin Kürdistan Bölgesi halkına desteğini vurgulayarak, İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın huzur ve güvenliğinin güçlü bir destekçisi olduğunu ifade etti.

Görüşmede, karşılıklı iletişim ve koordinasyonun devam etmesine vurgu yapıldı.