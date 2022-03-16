Politika

Beyaz Saray: Ukrayna'ya sağlanan yardımlar taarruz amaçlı değil

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik açıkladığı güvenlik yardımlarının "taarruz" değil "savunma" amaçlı olduğunu bildirdi.
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ABD Beyaz Saray Rusya Ukrayna Jen Psaki Güvenlik yardımları

HABER MERKEZİ

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin bugün Ukrayna için açıkladığı 800 milyon dolarlık savunma yardımı paketinde hava savunma sistemleri bulunduğunu anımsatan bir gazeteci, Psaki'ye "Ukrayna'ya hava savunma sistemi veriyorsunuz ancak savaş uçağı vermiyorsunuz. Amaç gerginliği azaltmaksa bu ikisi arasındaki fark ne?" sorusunu yöneltti.

Psaki de "Bizim Ukrayna'ya sağladığımız yardımlar taarruz değil savunma amaçlı. Dolayısıyla hava savunma sistemleri savunma amacıyla kullanılırken uçaklar taarruz amacıyla kullanılıyor" yanıtını verdi.

ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi ve Ukrayna'da uçuşa yasak bölge tesis edilmesi konusundaki tutumunu değiştirmediğini belirten Psaki "Biz 3. Dünya Savaşı istemiyoruz" dedi.

Psaki "gerginliği artırmamak" için kendilerinin Ukrayna'ya savaş uçağı vermeyeceklerini ancak diğer NATO müttefiklerinin bu konudaki kararlarına da karışmayacaklarını kaydetti.

 

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