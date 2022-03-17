Politika

6 ülkeden BMGK’ya toplantı çağrısı: Rusya savaş suçu işliyor

ABD ve 5 ülke Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) bugün toplantıya çağırdı.
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dünya ABD İngiltere Rusya Ukrayna Savaş suçu BM BMGK

HABER MERKEZİ

İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BM Güvenlik Konseyini Ukrayna için toplantıya çağırdı" bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda "Rusya savaş suçları işliyor ve sivilleri hedef alıyor. Rusya'nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor" ifadesine yer verildi.

BM'ye göre Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta şimdiye kadar 726 sivil hayatını kaybetti, 1174 sivil yaralandı.

Saldırıların ardından 3,1 milyon mülteci ise komşu ülkelere kaçtı.

 

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