Politika

‘Ukrayna ve Rusya arasında 15 maddelik barış planı’

Ukrayna'nın tarafsızlığını ilan etmesi ve silahlı kuvvetlerinde sınırlamaları kabul etmesi halinde Rusya'nın geri çekilmesini içeren 15 maddelik geçici bir barış planında önemli ilerleme kaydedildiği öne sürüldü.
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dünya Financial Times Rusya Ukrayna Barış planı Müzakere

HABER MERKEZİ

İngiliz Financial Times Gazetesi, Rusya ile Ukrayna arasında 15 maddelik geçici bir barış planı olduğunu öne sürdü.

Bu maddelere göre ateşkes sağlanacak, Ukrayna tarafsızlığını ilan edecek ve silahlı kuvvetlerinin sınırlandırılmasını kabul edecek. Ardından Rusya, Ukrayna’dan çekilecek.

Financial Times, ayrıca tarafların 15 maddelik geçici bir barış planında önemli ilerleme kaydettiğini iddia etti ve haberini müzakerelerle bağlantılı 3 kişiye dayandırdı.

Bununla birlikte, geçici barış planına göre Ukrayna, NATO'ya katılma hedefinden vazgeçecek, yabancı ülkelerin askeri üslerine veya silahlarına ev sahipliği yapmayacağı garantisi de verecek.

Bunun karşılığında Ukrayna; ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerden koruma sağlayacak.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Ukrayna'nın tarafsızlığının Avusturya veya İsveç modeli olabileceğini dile getirdi.

Sözü geçen 15 maddelik taslağın ilk olarak Pazartesi günü müzakere edildiği de gelen haberler arasında bulunuyor.

Diğer taraftan, Batı ülkelerinin vereceği güvenlik garantileri konusunda, Kırım ve Donbas bölgesinin statüsünün uzlaşma konusunda engel çıkarabileceği belirtiliyor.

Ukrayna tarafı ise anlaşma için öncelikli olarak Rus askerlerinin çekilmesini de şart koşuyor

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