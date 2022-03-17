Zelenskiy: Kendi başımıza ayakta durmamız zor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, video konferans ile Almanya Parlamentosu'na bağlandı.

Rus güçlerinin binlerce sivili öldürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, şunları ifade etti:

“Rus ordusu siviller ve askerler arasında bir ayrım yapmaksızın saldırıyor. Dün yine saldırılar devam etti, doğumhaneyi hedef aldılar. İnsani yardımın da kente girmesine izin vermiyorlar, vatandaşlarımızı korumamıza izin vermiyorlar."

"Burada bizim halkımızın öldürülmemesi için bir hava köprüsü kurulabilirdi” diyen Zelenskiy, “Ben 2. Dünya Savaşını yaşamışlara seslenmek istiyorum. 80 yıl sonra size seslenmek istiyorum, bir daha savaşın yaşanmasına izin vermemeniz gerekiyor. Siyasetçiler bizim neden bunu yapmak istediğimizi anlamak istemiyor. Onlar bizim özgür bir ülkede yaşamak ve başka bir ülkenin boyunduruğuna girmemek için çabaladığımızı görmek istemiyor. Aramıza bir duvar ördüler ve bizi göremiyorlar" şeklinde konuştu.

“Kendi başımıza ayakta durmamız zor” ifadelerini kullanan Zelenskiy, Berlin Duvarı'nın düşüşüne atıfta bulunarak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Avrupa'da barış ve çatışma arasındaki duvarı yıkarak, Ukrayna'daki savaşı durdurmaya çağırdı.

Zelenskiy, milletvekillerine yaptırımların çok geç geldiğini söyleyerek, AB ülkelerinin saldırıdan önce harekete geçmemesini de eleştirdi.