Kurdistan24’ün Arapça ve Irak masası sorumlusu trafik kazasında yaşamını yitirdi
ERBİL (K24)
46 yaşındaki Faruk Muhammed, 5 Mart günü Koye - Ranye yolunda trafik kazası geçirmişti. Ağır yaralandığı için Erbil’de tedavi altına alınan Muhammed, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.
2015 yılından beri Kurdistan24’te çalışan Faruk Muhammed, 20 yıllık gazetecilik deneyimine sahipti. Birçok Kürt medya kuruluşunda çalışan Muhammed, tecrübesiyle tanınıyordu.
Kurdistan24, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, Faruk Muhammed’in her zaman Kurdistan24 çalışanlarının yüreğinde yaşayacağını vurguluyor.