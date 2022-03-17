Politika

İçişleri Bakanı, Irak Parlamentosu’na Erbil saldırısıyla ilgili bilgi verecek

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Irak Parlamentosu’na Erbil saldırısıyla ilgili bilgilendirmede bulunacak.
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Irak Erbil saldırısı Irak Parlamentosu Reber Ahmed

BAĞDAT (K24)

Bugün Irak Parlamentosu’nda yapılacak oturumda, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Erbil’e düzenlenen füze saldırısıyla ilgili bilgilendirmede bulunacak. Oturuma İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi de katılacak.

Oturum, Irak Parlamento Başkanlığı’nın çağrısı üzerine yapılıyor. Daha önce Parlamento Başkan Yardımcısı Hakim Zamli başkanlığında olayın soruşturulması için bir heyet kurulmuştu.

Heyet Erbil’e ziyarette bulunarak saldırının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunmuştu.

K24’e konuşan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Fraksiyonu Başkanı Herem Kemal Axa, Bakan Reber Ahmed’in bütün gruplara bilgilendirmede bulunacağını ifade etti.

Kemal Axa, “Fraksiyon olarak saldırı bölgesine ziyarette bulunduk. Sivil yerleşim birimi olduğu açıktı” dedi.

Reber Ahmed, Parlamento Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah ile görüştü

13 Mart gece saat 01.00 sıralarında başkent Erbil'e 12 balistik füzeyle saldırı düzenlenmiş, saldırıda Kurdistan24 binası dahil çok sayıda sivil yerleşim birimi zarar görmüştü. Saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmazken, 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) üstlenmişti.

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