Rusya: Ukrayna’da son 24 saatte 46 askeri altyapı tesisini imha ettik

HABER MERKEZİ

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ordusu ile Donbas'taki ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü dile getiren Konaşenkov, dün Ukrayna'nın Rivne bölgesinin Sarnı kentindeki cephanenin füzelerle vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da son 24 saatte 46 askeri altyapı tesisi imha edildi. Ukrayna ordusuna ait toplam 181 uçak ve helikopter, 172 insansız hava aracı (İHA), 170 çok namlulu roketatar, 1379 tank ve çeşitli zırhlı araç, 133 uçaksavar füze sistemi, 514 obüs ve havan topu ve 1168 özel askeri araç yok edildi."

UKRAYNA DA RUS ORDUSUNUN KAYIP BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-17 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 86 uçak, 108 helikopter, 444 tank, 1435 zırhlı araç, 201 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 864 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 11 İHA da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​