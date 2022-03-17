Ekonomi

TCMB mart ayı faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde tuttu.
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TCMB
TCMB
türkiye tcmb Faiz kararı

HABER MERKEZİ

TCMB yüzde 14'lük politika faizini sabit bıraktı.

Karara ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) metninde ise Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak enerji fiyatlarındaki yükselişin cari denge üzerinde riskler oluşturulduğuna dikkat çekilerek "Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir" denildi.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşına vurgu yapılan metinde "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; sıcak çatışma ortamının yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

TCMB, liralaşma stratejisine ilişkin olarak ise metinde "güçlü" ifadesine yer vererek "TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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