Politika

Almanya Başbakanı: Çok sayıda Rus askerin ölümünden yalnızca Putin sorumlu

Almanya Başbakanı Scholz ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e eleştirilerini sürdürdü.
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Olaf Scholz
Olaf Scholz
avrupa Olaf Scholz Almanya Putin

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz ve Stoltenberg'in eleştirilerinin odağında Rusya Devlet Başkanı Putin vardı.

Scholz, "Putin her gün Ukrayna halkına ölüm ve korku getiriyor. Halkına da acı getiriyor. Çok sayıda genç Rus askerinin ölümünden yalnızca Putin sorumlu" dedi.

Almanya Başbakanı, Ukrayna'nın yanında olduklarını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Putin'in askerlerini geri çekmesi ve yeniden demokrasi yoluna girmesi gereğine işaret ederek, "NATO bu çatışmanın daha fazla tırmanmasına izin vermeme sorumluluğunu taşıyor" diye konuştu.

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