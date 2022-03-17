Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı: Erbil saldırısının hiçbir gerekçesi yok

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed başkanlığından bir heyet, geçtiğimiz günlerde başkent Erbil’e yönelik yapılan füze saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmayı görüşmek için bugün Bağdat’a gitti.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakim Zamili, Bakan Reber Ahmed’in Bağdat ziyareti ve Erbil saldırısına ilişkin basına konuştu.

Erbil'e yönelik saldırının hiç bir gerekçesinin bulunmadığını ifade eden Zamili, “Reber Ahmed’i karşılamak iyi bir girişim oldu. Ortak bir ülkemiz var ve Erbil'e yönelik herhangi bir saldırı, tüm Irak'a yapılmış bir saldırıdır” dedi.

Zamili şunları söyledi:

“Soruşturma Komitesi olarak, güvenlik görevlilerini, istihbarat teşkilatlarını, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısını ve İran'ın Irak Büyükelçisini memnuniyetle karşılıyoruz. Erbil'e yönelik saldırının gerçeklerini ve sonuçlarını ortaya çıkarmak için komite olarak çalışmaya devam edeceğiz.”

Zamili, soruşturma prosedürü tamamlandıktan sonra sonuçları Temsilciler Konseyi'nde yayınlayacaklarını ve ardından Irak Hükümeti’ne göndereceklerini sözlerine ekledi.

Irak’ın zayıf bir ülke olmadığını vurgulayan Zamili, “DAİŞ’le karşı karşıya kaldık, bazı çatışmalar olduğu doğru ama bu Irak'ın zayıf olduğu anlamına gelmez” dedi.

Basına açıklamalarda bulunan Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed de, Erbil saldırının nedenlerini doğrulayan herhangi bir ajansın raporunu memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Bakan Ahmed, saldırının Iraklı bir Kürt yatırımcının evine yönelik yapıldığı, bu kişinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde tanınan bir isim olduğunu kaydederek, “Tahkikat kurulundan anlaşıldığı üzere, o ev o ailenin ikametgahıdır ve bunda şüphe yoktur” ifadelerine yer verdi.

Bakan Ahmed, Iraklı yetkililerle yaptıkları toplantıda, Irak ile Arap ve dünya ülkelerinin yanı sıra İran'ın da katılımıyla kapsamlı bir çalışma yapılması talebinde bulunduklarını söyledi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı, ayrıca Erbil'e yönelik saldırının, Irak sınırına yönelik bir taciz ve komşu ülkelerle yapılan anlaşmaların ihlali olduğunu vurguladı.

ERBİL SALDIRISI

13 Mart gece saat 01.00 sıralarında başkent Erbil'e 12 balistik füzeyle saldırı düzenlenmiş, saldırıda Kurdistan24 binası dahil çok sayıda sivil yerleşim birimi zarar görmüştü. Saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmazken, 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) üstlenmişti.