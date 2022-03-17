Erdoğan ve Putin’den telefon görüşmesi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti.

Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını can-ı gönülden arzu ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara’da misafir etme teklifini yineledi.

Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.