İngiltere, Polonya'ya hava savunma sistemi konuşlandıracak

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Bakan Wallace, Polonya'nın başkenti Varşova'ya yaptığı ziyaret kapsamında Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'la bir araya geldi.

Wallace, ziyaret kapsamında düzenlenen basın toplantısında, İngiltere'nin, Rusya-Ukrayna savaşının yükünü taşıyan ve Rus tehditlerine karşı dik duran Polonya'nın yanında olduğunun altını çizdi.

Wallace, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polonya'nın yanında yer aldığımızdan ve hava sahasını Rusya'nın herhangi bir başka saldırısından koruduğumuzdan emin olmak için Polonya'ya Sky Sabre orta menzilli hava savunma füze sistemini konuşlandıracağız. 100 personelle Sky Sabre sisteminin Polonya'ya konuşlandırılması, hava sahasını Rusya'dan gelecek herhangi bir saldırıdan korumaya yardımcı olacak."

İngiltere Savunma Bakanlığınca Twitter'dan yapılan paylaşımda, Sky Sabre füze sisteminin, Polonya'nın hava savunmasını önemli ölçüde artıracak eşi görülmemiş bir hız, doğruluk, performans ve hedef tespitine sahip olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü de füze sisteminin Polonya hükümetinin talebi üzerine konuşlandırılacağını ve daima İngiliz kuvvetlerinin kontrolü altında kalacağı açıklamasında bulundu.

Sözcü, "Bu, her zaman olduğu gibi tamamıyla Polonya'ya iki taraflı sağladığımız savunma kabiliyetidir" ifadesini kullandı.