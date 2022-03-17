Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 141 kişide Covid-19 tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 6 bin 275 Covid-19 testi yapılırken, 141 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 546 kişi sağlığına kavuşurken, 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 4 milyon 88 bin 447 Covid-19 testi yapılırken, 435 bin 544 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 425 bin 621kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 416 kişi yaşamını yitirdi.
2 bin 507 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.