Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 141 kişide Covid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 6 bin 275 Covid-19 testi yapılırken, 141 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 546 kişi sağlığına kavuşurken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 4 milyon 88 bin 447 Covid-19 testi yapılırken, 435 bin 544 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 425 bin 621kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 416 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 507 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.