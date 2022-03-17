Erbil ve Bağdat: İran’ın iddiaları temelsiz

BAĞDAT (K24)

Bağdat’ta temaslarda bulunan Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Irak Parlamentosu’nda düzenlenen Erbil’e yönelik füze saldırısıyla ilgili toplantının ardından Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakim Zamili ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Irak araştırma heyetinin, Erbil’e füze saldırısı gerekçesinin temelsiz olduğunu gördüğünü söyledi.

Saldırının Irak’ın egemenliğinin ihlali olduğunu ve İran’ın öne sürdüğü gerekçelerin temelsiz olduğunu kaydeden Ahmed, saldırılan yerin sivillere ait mesken olduğunu ve iddiaların doğruluk payının olmadığını söyledi.

Bağdat’tan gelen Irak Parlamentosu ve hükümet heyetlerinin, saldırılan alanla ilgili gerçekleri gördüğünü kaydeden Ahmed, söz konusu yapının tüm Irak’ta tanınan bir yatırımcıya ait olduğunu ifade etti.

Bağdat’tan gelem heyetin gerçekleri gözleriyle gördüğünü ve saldırıya uğrayan villayı oda oda gördüklerini bildiren Ahmed, evdeki yatak odası, çocuk odası ve misafir odalarının görüldüğünü ve söz konusu villanın Irak ve Kürdistan Bölgesi için hiçbir tehdit teşkil etmediğinin görüldüğünü belirtti.

Irak Parlamentosu’daki toplantıda, İran’ın da içerisinde yer alacağı uluslarası inceleme heyetinin kurulması çağrısında bulunduklarını vurgulayan Ahmed, şimdiye kadar İran’la iyi ekonomik ve ticari ilişkilerinin olduğunu ve şimdiye kadarki karşılıklı ziyaretlerle İran’ın söz konusu evin tehlikesine dair kendilerine hiçbir bilgi vermediğini ifade etti.

Ahmed, iddiaların doğru olduğunu kanıtlayacak olan tüm inceleme raporlarının kendilerine sunulmasına açık olduklarını kaydetti.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakim Zamili ise, İran’ın ortaya attığı iddiaların doğruluk payının olmadığını vurgulayarak, hedef alınan yerleşimin sivillere ait olduğunu sile getirdi.