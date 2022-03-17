Sağlık

Türkiye’de salgında son durum

Türkiye’de yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye coronavirüs salgın vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu’nu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi.

Bir günde 319 bin 260 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,03, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 146 milyon 377 bin 975'e yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv