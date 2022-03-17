Politika

Kurdistan24’ten teşekkür mesajı

Kurdistan24 Müdürlüğü, televizyon merkez binasının Erbil’i hedef alan füze saldırısından etkilenmesinin ardından gösterilen dayanışma için teşekkür etti.
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kürdistan Kurdistan24 Erbil füze saldırısı

ERBİL (K24)

Kurdistan24 Müdürlüğü, televizyon merkez binasının Erbil’i hedef alan füze saldırısından etkilenmesinin ardından gösterilen dayanışma için teşekkür etti.

Kurdistan24 tarafından yayınlanan teşekkür mesajında, kendileriyle dayanışma gösteren Kürdistan Bölgesi’nin içi ve dışından tüm kişi, kurum ve taraflara teşekkür edildi.

Erbil’i hedef alan saldırıda Kurdistan24 merkez binasında ciddi maddi hasarın oluştuğunun bildirildiği mesajda, Gösterilen dayanışma ile medya çalışmalarına daha güçlü bir şekilde devam edildiği kaydedildi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin desteği ve televizyon binasını ziyaret etmesinin yanı sıra, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve beraberindeki bakanlar heyeti, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro üyeleri ve diğer yetkili kişiler, yabancı misyon şefleri, din adamları ve medya kuruluşlarına destek ziyaretlerinden ötürü teşekkür edilen açıklamada, destek mesajları ve ziyaretlerin kendilerine güç verdiği ifade edildi.

 

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