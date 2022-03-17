Politika

Ukrayna’dan Rusya ile müzakere açıklaması

Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin zor bir süreç olduğunu açıkladı.
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dünya Ukrayna Rusya müzakere

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin zor bir süreç olduğunu belirterek "Bizim için temel konular dokunulmazdır" dedi.

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile devam eden müzakerelere katılmayan bazı kişilerin (Ukrayna tarafından) bu süreçle ilgili bazı asılsız haberleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Yalanlarınızı savaş halindeki bir ülkede yaymayın" ifadesine yer verdi.

Müzakerelere değinen Podolyak, "Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı. Bizim için temel konular dokunulmazdır" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı iki gün önce yaptığı açıklamada, müzakere masasında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıklamıştı.

Ukrayna, müzakerelerde ateşkesin sağlanması ve Rus ordusunun geri çekilmesini istiyor.

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