İsrail: Kürdistan Bölgesi’nde hiçbir üssümüz yok

HABER MERKEZİ

The New York Times gazetesi, İsrailli yetkililerin Kürdistan Bölgesi’nde hiçbir üslerinin olmadığını söylediğini aktardı.

Gazetenin haberine göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Kürdistan Bölgesi’nde hiçbir üslerinin olmadığını bildirdi.

İsrailli yetkililer, İran’ın saldırısının, İsrail’in geçtiğimiz ay Kirmaşan’da insansız hava araçları üssüne gerçekleştirdiği gizli operasyona yanıt olduğunu kaydetti.

Söz konusu yetkililer, İsrail’in Kürdistan Bölgesi’nde herhangi bir üs ve merkezi olduğu iddialarını reddetti.

Öte yandan El-Hurre televizyonuna konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hasan Kabiye, İsrail’in Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta hiçbir üssünün olmadığını vurguladı.

13 Mart gece saat 01.00 sıralarında başkent Erbil'e 12 balistik füzeyle saldırı düzenlenmiş, saldırıda Kurdistan24 binası dahil çok sayıda sivil yerleşim birimi zarar görmüştü. Saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmazken, 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) üstlenmişti.