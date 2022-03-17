Politika

Ukrayna: Esad’ın birlikleri burada donarsa topçularımız onları ısıtır

Ukrayna, Esad’ın birliklerinin savaşmak için ülkelerinde gelmeleri durumunda topçularının karşı koyabileceğini açıkladı.
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dünya Rusya Ukrayna esad birlikleri

HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşar Esad rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini öne sürdü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada "Kremlin, Suriye'deki Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor. Donarlarsa topçularımız onları ısıtır" ifadesine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesine yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ulaşmak üzere olduğunu söylemişti.

Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünyaya ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

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