Politika

Irak’ta askeri hava üssüne füze saldırısı

Irak'ın Selahaddin vilayetindeki Beled Askeri Hava Üssü 4 füzeyle hedef alındı.
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Irak Bağdat Beled Askeri Hava Üssü Selahaddin

HABER MERKEZİ

Beled Askeri Hava Üssü Komutanı Ziya Muhsin Saad, hava üssünün 4 füzeyle hedef alındığını açıkladı.

Irak resmi haber ajansına konuşan Beled Askeri Hava Üssü Komutanı Ziya Muhsin Saad, hava üssüne fırlatılan füzelerin üssün içerisine düştüğünü belirtti.

Iraklı komutan, saldırı sonucunda herhangi bir zararın meydana gelmediğini kaydetti.

Bağdat’ın 64 km kuzeyinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü, 2003 yılından beri Irak ve ABD askerleri tarafından ortaklaşa kullanılıyordu.

 

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