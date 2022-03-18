Politika

ABD: Çin’in Rusya’ya yardım edeceğine ilişkin endişelerimiz yüksek seviyede

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşında yardım edeceğine ilişkin endişelerinin "yüksek seviyede" olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD endişe Çin Rusya yardım

HABER MEKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yarın bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Psaki, "Bu görüşme, Biden'ın Şi'nin nerede durduğunu değerlendirmesi için bir fırsat. Çin'in söylemlerinde net bir duruş ya da Rusya'ya yönelik net bir kınama yok" ifadelerini kullandı.

Psaki, Çin'in şu anda tutunacağı tavrın tarih kitaplarında hangi tarafta yer alacağını da etkileyeceğini vurguladı.

Çin'in Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırıları konusunda yardım etmesine ilişkin endişelerinin yüksek seviyede olduğunun altını çizen Psaki, "Rusya yabancı bir ülkeyi işgal ederken, Çin'in buraya herhangi bir şekilde yardım etmesi önemli bir endişe kaynağıdır ve bunun sonucu olur" dedi.

Psaki, Rusya'nın Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlamasını "affedilemez ve kabul edilemez" olarak nitelendirmesine ilişkin, "Rusya'nın tüm dünyanın gözü önünde yaptıkları asıl affedilemez olandır" yorumunu yaptı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv