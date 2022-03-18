Ukrayna: Rusya Suriye’den yaklaşık 1000 paralı asker topladı

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı asker aldığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşar Esad ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı" denildi.

Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar" sözleri kullanıldı.

Geçitiğimiz günlerde Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) 40 binden fazla Suriyeli savaşçının para karşılığında Ruslarla birlikte savaşmak için kayıt yaptırdığını iler sürmüştü.

Şu ana kadar, Ukrayna saflarında savaşmak için kimsenin Suriye’den ayrılmadığını belirten Gözlemevi, Suriye rejim ordusuna bağlı, Süheyl Hasan liderliğindeki 25. Tümeninin, Ukrayna’da savaşacak Suriyelileri koordine ettiğini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya saflarında savaşmak isteyen gönüllülerin Ukrayna’ya gidişine izin vereceklerini açıklamıştı.