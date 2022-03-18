Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya tüm medeni örgütlerden kovulmalı
HABER MERKEZİ
Twitter hesabından açıklama yapan Kuleba, Rusya’nın Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara listesine alınması gerektiğini söyledi.
Kuleba, “Rusya, Ukrayna'da her geçen gün daha fazla barbarca vahşet işledikçe, tüm medeni örgütlerden ve platformlardan kovulmalıdır” şeklinde konuştu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Tüm FATF üye devletlerini, Rusya'yı konsorsiyumdan çıkarmaya ve gecikmeden FATF'nin kara listesine koymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.