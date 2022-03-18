Politika

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya tüm medeni örgütlerden kovulmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya, Ukrayna'da her geçen gün daha fazla barbarca vahşet işledikçe, tüm medeni örgütlerden ve platformlardan kovulmalıdır” dedi.
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dünya Ukrayna Dmitro Kuleba FATF Rusya

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Kuleba, Rusya’nın Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara listesine alınması gerektiğini söyledi.

Kuleba, “Rusya, Ukrayna'da her geçen gün daha fazla barbarca vahşet işledikçe, tüm medeni örgütlerden ve platformlardan kovulmalıdır” şeklinde konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Tüm FATF üye devletlerini, Rusya'yı konsorsiyumdan çıkarmaya ve gecikmeden FATF'nin kara listesine koymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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