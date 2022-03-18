Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya tüm medeni örgütlerden kovulmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya, Ukrayna'da her geçen gün daha fazla barbarca vahşet işledikçe, tüm medeni örgütlerden ve platformlardan kovulmalıdır” dedi.