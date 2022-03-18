Rusya’dan Lviv kentine saldırı
HABER MERKEZİ
Lviv güne patlama sesleri ile uyandı.
Ukrayna medyası en az 3 patlama yaşandığını duyurdu.
Patlama seslerinin ardından paylaşılan görüntülerde gökyüzüne yoğun bir siyah duman bulutunun yükseldiği görüldü.
Rusya'nın uçak bakım tesisini vurduğu herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.
Şiddetli patlamaların oluşturduğu sarsıntı şehrin büyük bir kesiminde hissedildi.
Hedef alınan noktaların neresi olduğu yönünde Ukraynalı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
Ukrayna'nın Lviv kentinden dumanlar yükseliyor pic.twitter.com/6cT9xdTMNH— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) March 18, 2022