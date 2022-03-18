Politika

ABD’de otobüse silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinde otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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ABD Florida Otobüs Silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Florida'nın Broward Bölgesi'nden emniyet yetkilileri, Fort Lauderdale Polis Departmanı'nın yakınından geçtiği sırada otobüse ateş açıldığını açıkladı.

Yetkililer, bunun üzerine otobüsün diğer araçlara çarptığını ifade etti.

Otobüsteki bir kişinin olay yerinde, bir kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 2 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, otobüsün çarptığı araçta bulunan 3 yaralının da olay yerinde tedavi edildiğini ve saldırganın gözaltına alındığını söyledi.

 

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