Şengal’de 4 toplu mezarın açılması süreci tamamlandı

ERBİL (K24)

Terör örgütü DAİŞ’in Şengal’de gerçekleştirdiği katliam sonrası kazdığı toplu mezarlara gömülen Ezidi Kürtlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Şehit ve Enfal Bakanı Yardımcısı Berevan Hamdi, Şengal’in Sinune nahiyesine bağlı Herdan köyündeki 4 toplum mezarın açılması süreciyle ilgili bilgi verdi.

Berevan Hamdi, toplu mezarlardaki incelemelerin Birleşmiş Milletler’in DAİŞ Tarafından İşlenen Suçlar Araştırma Ekibi (UNITAD) gözetiminde ve Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu’nun belirlediği yasalar çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydetti.

Herdan köyündeki dört toplu mezarın iki hafta önce açıldığını anımsatan Hamdi, sürecin 16 günde tamamlandığını vurguladı.

4 toplu mezardan çıkarılan kemiklerin Irak’ın başkenti Bağdat'taki adli tıpa gönderildiğini hatırlatan Hamdi, yapılan DNA testlerinin ardından kurbanların kimliklerinin tespit edileceğini aktardı.

Toplu mezardaki kemiklerin sivillere ait olabileceğini düşündüklerini ifade eden Hamdi, DNA tespitinin ardından defnetme sürecinin başlatılacağını dile getirdi.

Hamdi, “Toplu mezarlardan bazıları çocuk ve yetişkin erkeklere ait, bazılarına ise sadece kadınlar gömülmüş. Kadınlara ait toplu mezarlarda kazı çalışmasına henüz başlanmadı. İleride orada da çalışmalar yapılacak. Şu ana kadar 81 toplu mezar bulundu” bilgisini paylaştı.

Terör örgütü DAİŞ’in 2014’teki saldırılarına dikkat çeken Şehit ve Enfal Bakanı Yardımcısı Berevan Hamdi, “Bu mezarların terör örgütünün Şengal’deki saldırılarının gerçekleştiği döneme ait olduğunu düşünüyoruz. Bu bir soykırım suçudur ve eldeki tüm veriler de bu suçların DAİŞ tarafından işlendiğini gösteriyor” diye konuştu.

Toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerle ilgili işlemleri UNITAD, Şehit ve Enfal Yakınları Bakanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşları yürütüyor.

2014’ün ağustos ayında Şengal’e saldıran terör örgütü DAİŞ, binlerce Ezidi’yi infaz etmiş, binlerce kadın ve çocuğu kaçırmış ve çok sayıda sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.